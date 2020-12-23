Несмотря на эпидситуацию в мире, в Киеве предприниматели накануне вновь устроили акцию протеста против карантинных ограничений. Несколько тысяч людей собрались на майдане Незалежности, после этого выдвинулись колонной по центральным улицам. Протестующие прошли мимо зданий кабинета министров Украины, Верховной рады. Они также попытались пройти к зданию офиса президента, но правоохранители перекрыли проход к нему. Напомним, локдаун в Украине был продлен - до 24 января.