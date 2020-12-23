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В Киеве предприниматели накануне вновь устроили акцию протеста против карантинных ограничений
Несмотря на эпидситуацию в мире, в Киеве предприниматели накануне вновь устроили акцию протеста против карантинных ограничений. Несколько тысяч людей собрались на майдане Незалежности, после этого выдвинулись колонной по центральным улицам. Протестующие прошли мимо зданий кабинета министров Украины, Верховной рады. Они также попытались пройти к зданию офиса президента, но правоохранители перекрыли проход к нему. Напомним, локдаун в Украине был продлен - до 24 января.
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К слову, протест накануне продолжили и шахтеры в Кировоградской области Украины. Они установили палатки и перекрыты три трассы национального значения. Горняки отказываются работать, пока им не выплатят долги по зарплатам, а это примерно 83 миллиона гривен.
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