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В Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет - СМИ
Мобилизация мужчин старше 50 лет началась в украинской столице. Об этом пишет sb.by со ссылкой на ТАСС.
Одна из жительниц Киева рассказала, что с мобилизацией все очень трагично. "Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50", - поделилась женщина.
Согласно информации очевидцев, повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах и парках. Один из источников агентства, личность которого не раскрывается, рассказал, что представители призывной комиссии блокировали рано утром одно из общежитий столицы, поголовно мобилизовали всех мужчин, приехавших на заработки и на тот момент находившихся там.
Фото:pixabay.com
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