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В Киеве признали организацию теракта на Крымском мосту
Рано или поздно тайное становится явным - вот и появилось признание официального лица киевского режима в организации теракта, совершенного на Крымском мосту в прошлом году. Об этом проговорилась замминистра обороны Украины. На ее телеграм-канале появилась запись: "273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". Тогда, 8 октября 2022-го, переправа была повреждена в результате подрыва с помощью взрывчатки на грузовике. Погибли четверо мирных граждан.
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