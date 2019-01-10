В Киеве призывная кампания на грани срыва

В Украине за последние четыре года возбудили более 11 тысяч дел за уклонение от службы в армии. Об этом сообщают украинские информагентства со ссылкой на данные Главной военной прокуратуры страны. Причем за этот же период из воинских частей исчезли свыше 15 тысяч единиц оружия. Рассматриваемые дела в рамках внутренних расследований направлены в суд. Полторы тысячи обвинительных решений уже вынесено. Напомним также, в ноябре в киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на грани срыва.