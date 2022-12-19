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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, несколько взрывов произошли в 19 декабря утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева, сообщает ТАСС. Воздушная тревога была объявлена в столице ночью и продолжалась более трех часов, всего через девять минут после ее отмены поступило новое оповещение о тревоге. Сообщалось, что после взрывов несколько районов Киева обесточены. О повреждениях объектов критической инфраструктуры также сообщили представители областной военной администрации.

Воздушная тревога была объявлена в столице ночью и продолжалась более трех часов, всего через девять минут после ее отмены поступило новое оповещение о тревоге. Сообщалось, что после взрывов несколько районов Киева обесточены. Сотрудники энергетической компании ДТЭК предупредили киевлян: в понедельник, 19 декабря, в столице действуют экстренные отключения света. В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры, - уведомил Кличко. По его словам, в настоящее время специалисты работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию со снабжением тепловой и электрической энергией горожан.

© AP Photo/ Efrem LukatskyЕ, архив

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