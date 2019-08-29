В Киеве проходит первая сессия нового созыва Верховной Рады

Депутаты уже приняли присягу на верность государству. Её по традиции зачитал старейший из парламентариев. В ближайшее время к народным избранникам с внеочередным посланием о положении дел в стране обратится президент Украины Владимир Зеленский. Затем депутатам предстоит выбрать нового спикера и его заместителей, сформировать новые фракции.