В Киеве проходит протест предпринимателей

В украинской столице обостряется обстановка. Там предприниматели вновь собрались на протест. На Крещатике перекрыто движение, протестующие также намереваются провести митинг у стен Верховной рады.



Они требуют отмены обязательного использования кассовых аппаратов для предпринимателей и финансовой поддержки бизнеса в условиях ковид-ограничений. Из-за локдауна десятки тысяч людей на грани разорения.



Напомним, в январе протестующие предприниматели штурмовали парламент, тогда пострадали более 20 человек.

