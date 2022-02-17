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В Киеве проходит протест предпринимателей

В украинской столице обостряется обстановка. Там предприниматели вновь собрались на протест. На Крещатике перекрыто движение, протестующие также намереваются провести митинг у стен Верховной рады.

Они требуют отмены обязательного использования кассовых аппаратов для предпринимателей и финансовой поддержки бизнеса в условиях ковид-ограничений. Из-за локдауна десятки тысяч людей на грани разорения.

Напомним, в январе протестующие предприниматели штурмовали парламент, тогда пострадали более 20 человек.

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