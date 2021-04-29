В Киеве прошел марш националистов

Марш националистов добрался до Киева. Радикалы впервые устроили в украинской столице митинг в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны это объединение входило в нацистскую структуру войск СС и признано во всем мире преступной организацией. Запрещена дивизия и по украинским законам. Но несколько сотен киевских радикалов, несмотря ни на что, прошлись от улицы Арсенальной к майдану Незалежности.