3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Киеве прошел марш националистов
Марш националистов добрался до Киева. Радикалы впервые устроили в украинской столице митинг в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны это объединение входило в нацистскую структуру войск СС и признано во всем мире преступной организацией. Запрещена дивизия и по украинским законам. Но несколько сотен киевских радикалов, несмотря ни на что, прошлись от улицы Арсенальной к майдану Незалежности.
Показательно, что социальные сети уже заблокировали публикации с сомнительного марша за "нарушение норм сообщества". А для украинской власти такие действия совершенно приемлемы, более того, полиция никак не реагирует на происходящее. А ведь не все местные жители могли спокойно воспринимать такое восхваление нацизма.
Участники марша националистов повесили баннер с изображением солдат в нацистской форме
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП