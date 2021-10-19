В Киеве протестуют ветераны Афганистана

Несмотря на это уставшие от решений властей люди выходят на улицы с протестами. В эти минуты у офиса Зеленского в Киеве собрались около тысячи человек. Среди них есть члены Украинского союза ветеранов Афганистана. Протестующие требуют уволить руководство ряда украинских министерств, снять с рассмотрения ряд законопроектов, которые ограничивают соцзащиту военнослужащих и ветеранов боевых действий. Участники призывают обеспечить ветеранов жильем и предоставить им государственное медстрахование.