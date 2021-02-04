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В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш"

Прямо сейчас в Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш", обвиняя его в пророссийской политике. Под офисом радикалы из "Правого сектора", "Основы будущего", "Сокола" и других организаций противостоят силам полиции. Националисты пытались прорвать кордон. Полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные. Телеведущие канала "Наш" уже назвали акцию давлением на СМИ.

Напомним, указом Зеленского в Украине уже отключили три телеканала.


Зеленский ввел санкции против национальных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK


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