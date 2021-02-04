Прямо сейчас в Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш", обвиняя его в пророссийской политике. Под офисом радикалы из "Правого сектора", "Основы будущего", "Сокола" и других организаций противостоят силам полиции. Националисты пытались прорвать кордон. Полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные. Телеведущие канала "Наш" уже назвали акцию давлением на СМИ.