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В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма УПЦ
В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма Украинской православной церкви. Работы велись ночью, весь периметр - горы, где расположена святыня, оцепила полиция. Была заглушена мобильная связь. Обломки часовни вывозились самосвалами.
Снос произвели по решению суда, чтобы освободить от часовни участок Национального музея истории. Храм расположен недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, построенная в конце Х века князем Владимиром, при котором произошло крещение Руси. От древней церкви сохранился фундамент на территории музея. Новую стали возводить в 2007-м, однако националистические силы в Украине препятствовали строительству. В 2021 году Министерство культуры добилось судебного решения о сносе. Протесты и апелляции верующих не помогли.
Фото: РИА Новости
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