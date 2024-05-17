В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма УПЦ

Снос произвели по решению суда, чтобы освободить от часовни участок Национального музея истории. Храм расположен недалеко от места, где находилась Десятинная церковь, построенная в конце Х века князем Владимиром, при котором произошло крещение Руси. От древней церкви сохранился фундамент на территории музея. Новую стали возводить в 2007-м, однако националистические силы в Украине препятствовали строительству. В 2021 году Министерство культуры добилось судебного решения о сносе. Протесты и апелляции верующих не помогли.