В Киеве состоялось заседание комиссии НАТО - Украина в присутствии Владимира Зеленского

В Украине проходит заключительный день визита представителей Совета Североатлантического альянса и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Сегодня в Киеве состоялось заседание комиссии НАТО-Украина в присутствии президента страны Владимира Зеленского. Стороны обсудили вопрос вступления Украины в НАТО. Представители Североатлантического альянса призвали Киев выполнить рекомендации Венецианской комиссии по изменению закона об образовании и не допустить дискриминации национальных меньшинств в вопросе о языке. Среди других тем - ситуация на Донбассе, в том числе разведение сил в регионе, а также обмен заключенными между Киевом и Москвой. Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском намечено на 4 ноября.



