В Киеве сотни предпринимателей вышли на акцию протеста к зданию администрации города. Демонстранты выступают против карантинных ограничений и требуют вернуть им право на труд. Протестующие настаивали на том, чтобы к ним вышел мэр Виталий Кличко.

Глава города не вышел, зато в сети появилось объявление о продлении карантина. Теперь тотальный локдаун в Киеве сохранится до 30 апреля. Все ранее установленные карантинные ограничения остаются в силе. Детские сады и школы будут закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос и доставку, закрыты все торговые центры и магазины, кроме продовольственных. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.