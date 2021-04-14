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В Киеве сотни предпринимателей вышли на акцию протеста
В Киеве сотни предпринимателей вышли на акцию протеста к зданию администрации города. Демонстранты выступают против карантинных ограничений и требуют вернуть им право на труд. Протестующие настаивали на том, чтобы к ним вышел мэр Виталий Кличко.
В Киеве продлен локдаун до 30 апреля
Глава города не вышел, зато в сети появилось объявление о продлении карантина. Теперь тотальный локдаун в Киеве сохранится до 30 апреля. Все ранее установленные карантинные ограничения остаются в силе. Детские сады и школы будут закрыты. Заведения общепита смогут работать только на вынос и доставку, закрыты все торговые центры и магазины, кроме продовольственных. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
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