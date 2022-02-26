В Киеве сотрудника СБУ перепутали с диверсантом

В Киеве, где царит полная неразбериха после раздачи оружия всем желающим, правоохранители по ошибке задержали сотрудника СБУ, приняв его за диверсанта. После погони с перестрелкой подозреваемого повалили на землю. В ходе эмоционального разбирательства с применением физической силы выяснилось, что задержанный - сотрудник СБУ.

Накануне всем желающим в Киеве было выдано 20 тысяч единиц оружия без проверок и документов. Такое безответственное решение властей обернулось разгулом грабежей и мародерства. По свидетельствам очевидцев, в Киеве слышны перестрелки, не работает общественный транспорт, в банках нет денег, а в продуктовых магазинах пустые полки. По сообщению агентства "Спутник", накануне в неразберихе была убита целая семья, пытавшаяся эвакуироваться из города - погибли родители и ребенок, еще двое детей находятся в тяжелом состоянии.