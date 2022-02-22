В Киеве созвали экстренное заседание Совбеза после новости о признании республик Донбасса

В Киеве после новости о признании республик Донбасса созвали экстренное заседание Совета безопасности страны. Однако никаких решительных заявлений не было принято. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, заявив, что страна останется в признанных международным сообществом границах, и они будут прежними, "несмотря на какие-либо заявления и действия Российской Федерации".



Он также добавил, что действия Москвы могут означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандского формата.