В Киеве стартует агитационная кампания Порошенко - Зеленский

На стадионе "Олимпийский" в Киеве в эти минуты стартует агитационная кампания Петр Порошенко - Владимир Зеленский. Так называемые стадион-дебаты открывает развлекательная программа. Пока зрители занимают места на трибунах, от каждого из кандидатов выступают по 3 артиста. Кстати, на входе у граждан изымали «метательные предметы» - яйца, овощи и фрукты.



Предвыборная дуэль началась с пятиминутных выступлений Порошенко и Зеленского. Как сообщило издание "Украинская правда", после этого каждый из кандидатов ответит на 3 вопроса модераторов. Далее у них будет по одной минуте, чтобы задать свой, и по пять минут, чтобы ответить на вопрос оппонента. Между тем, за два дня до второго тура голосования Национальная полиция Украины взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в стране.



