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В Киеве у Верховной рады проходит митинг за братские связи с Беларусью

К зданию пришли люди с требованием открыть воздушное пространство с нашей страной. Активисты принесли с собой флаги Украины и Беларуси, а также плакаты с призывами к украинским властям не разрушать дружбу наших народов.

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