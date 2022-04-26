В Киеве приступили к демонтажу монумента, символизирующего братство украинского и русского рабочих. Статуя установлена под аркой Дружбы народов. Монумент не просто разбирают или переносят, а буквально уничтожают - война с памятниками в Киеве стала одним из фронтов украинской идеологической войны с Россией. После демонтажа арку Дружбы собираются подсветить в цветах ЛГБТ-флага, по крайней мере, таково одно из предложений "декоммунизаторов".

С памятниками советским воинам ведут борьбу и в Литве: сегодня уничтожен монумент на одном из кладбищ Каунаса. Премьер-министр страны потребовала от полиции и спецслужб усилить контроль за тем, чтобы 9 Мая не случилось, как выразилась Шимоните, "провокаций". Речь идет, напомним, о возложении цветов и о памятных мероприятиях по случаю Дня Победы, которые в Литве, как объявлено, устраивают "российские агенты".