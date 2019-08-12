В Киеве в Государственном бюро расследований допрашивали Петра Порошенко

В Киеве сегодня в Государственном бюро расследований допрашивали экс-президента Украины Петра Порошенко.



Допрос был связан с делом о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".



Петр Порошенко сам приехал в Государственное бюро расследований. Допрос длился несколько часов. Вскоре будет еще один. Всего же Госбюро расследует 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц страны. Допрос проходил при повышенных мерах безопасности. У здания собрались сторонники и оппоненты Порошенко. Поддержать экс-президента пришли две дочери и младший сын, а также их друзья.



Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон назвал два фактора, которые угрожают экономике страны. Это продолжение массовой миграции трудоспособного населения за рубеж и прекращениевнешнего финансирования государства.