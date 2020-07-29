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В Киеве задержаны организаторы серии взрывов
В Киеве задержаны двое организаторов серии минирований и взрывов. Злоумышленники требовали 50 биткоинов общей стоимостью порядка 5 сотен тысяч долларов. Самодельные взрывные устройства, как сообщает Служба безопасности Украины, минеры заложили 17 июля у входа на две станции метро - "Шулявской" и "Минской". У станции метро "Шулявская" произошел взрыв. Четыре человека пострадали. На станции "Минская" подозрительный чемодан обезвредили. Также взрывчатка была обнаружена в одном из домов на Подоле и на сортировочной станции. Было проведено 15 обысков, изъяты мобильные телефоны и материалы, которые использовали для производства взрывчатки.
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