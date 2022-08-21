В Киеве запретили массовые мероприятия - СМИ

Проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве с 22 по 25 августа, украинские СМИ публикуют поручение начальника Киевской городской военной администрации Николая Жирнова, сообщает РИА Новости.



"С 22 по 25 августа 2022 года запретить проведение массовых мероприятий, мирных сборов, митингов и других мероприятий, связанных с большим скоплением людей", - говорится в тексте документа, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.



В среду, 24 августа, Украина празднует День независимости.



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