В Киеве ждут самолет из Канады

В Киеве сейчас ждут очередной самолет. На этот раз из Канады. Об этом сообщило Министерство обороны североамериканской страны. Борт доставит спецоборудование для разведки и наблюдения в сопровождении военных инструкторов. Также Украина получила уже восьмую партию военной помощи из США весом 86 тонн. С начала года Вашингтон передал Киеву более 650 тонн военного снаряжения. Грузы с оружием и военной техникой в страну направила Великобритания. От Чехии - снаряды для тяжелой артиллерии. От стран Балтии - ракеты "Джавелин" и "Стингер". Литва также решила бесплатно передать украинской армии приборы тепловизионного наблюдения. На следующей неделе начнет поставки военных грузов Польша. Израиль запретил Прибалтике передавать Украине оружие своего производства. Также поставки своих вооружений Киеву заблокировала Германия.