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В Киевской области возле детского сада упал вертолет - есть погибшие и раненые
При падении вертолета возле здания детского сада в Броварах Киевской области пострадали минимум пять человек, есть погибшиеОб этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области, пишет БелТА
Данных о числе погибших пока нет. Также не сообщается, есть ли среди раненых дети.
Между тем стало известно, что в момент падения вертолета в здании детского сада находились дети и работники учреждения. Все они были эвакуированы.
Сейчас на месте ЧП работают пожарные и медики.
Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko
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