В Киевской области возле детского сада упал вертолет - есть погибшие и раненые

При падении вертолета возле здания детского сада в Броварах Киевской области пострадали минимум пять человек, есть погибшиеОб этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области, пишет БелТА

Данных о числе погибших пока нет. Также не сообщается, есть ли среди раненых дети.

Между тем стало известно, что в момент падения вертолета в здании детского сада находились дети и работники учреждения. Все они были эвакуированы.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные и медики.