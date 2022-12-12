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В Кишиневе проходит акция протеста - правительству пытаются напомнить о собственных гражданах
"Мы - народ!" - в эти минуты такие лозунги скандируютжители Молдовы.Протестующие собрались у здания парламента в Кишиневе, где рассматривают в первом чтении бюджет на 2023год.
И пока народные избранники обсуждают основные статьи проекта госбюджета, демонстранты гадают, идет ли в нем речь только о помощи Украине, или власти Молдовы, наконец, вспомнят о собственных гражданах.
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