В Кишиневе и Бишкеке, вспоминая о жертвах и героях Великой Отечественной войны, зажгли свечи памяти

Скорбный день - начало Великой Отечественной - вспоминают в России. В центре Москвы на Поклонной горе прошла акция. Участники, в числе которых ветераны, почетные гости и волонтеры, зажгли свечи, чтобы почтить погибших в годы войны.

Набережную в российской столице озарил свет 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной. Мемориальные акции проходят и в других городах России.

"Свечи памяти" появились и в Кишиневе на мемориале "Вечность" - также по одной за каждый день войны. Присутствующие почтили память воинов-освободителей минутой молчания.



