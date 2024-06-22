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В Кишиневе и Бишкеке, вспоминая о жертвах и героях Великой Отечественной войны, зажгли свечи памяти

Скорбный день - начало Великой Отечественной - вспоминают в России. В центре Москвы на Поклонной горе прошла акция. Участники, в числе которых ветераны, почетные гости и волонтеры, зажгли свечи, чтобы почтить погибших в годы войны.

Набережную в российской столице озарил свет 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной. Мемориальные акции проходят и в других городах России.

"Свечи памяти" появились и в Кишиневе на мемориале "Вечность" - также по одной за каждый день войны. Присутствующие почтили память воинов-освободителей минутой молчания.


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Подобная акция прошла и в Кыргызстане. В Бишкеке под звуки седьмой симфонии Шостаковича блокадники и волонтеры зажгли 1418 свечей, вспоминая жертв и героев Великой Отечественной.

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