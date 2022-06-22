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В Кишиневе и Ташкенте почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
С патриотического мероприятия началось это утро в Кишиневе. Участники акции почтили память советских граждан и военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажгли свечи на мемориале "Вечность".
Сотни человек пришли на акцию "Свеча памяти" и в столице Узбекистана. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте выложили из свечей слово "Помним" и страшную дату начала войны.
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