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В Кишиневе начались жесткие задержания

Градус антиправительственного народного противостояния в Молдове не снижается. На демонстрациях в Кишиневе начались жесткие задержания. Полицейские схватили и вынесли за руки и ноги нескольких протестующих, которые попытались установить палатки на проезжей части.


Фото: © Sputnik / Дмитрий Осматеско

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