В Китае археологи нашли ДНК человека, жившего 6 тыс. лет назад

Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил 6 тыс. лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Китайские археологи обнаружили ДНК древнего человека в двух гробницах в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Захоронения относятся к археологической культуре Мацзябан, которая сложилась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. По данным исследователей, возраст останков достигает 6 тыс. лет, и они могли принадлежать мужчине.

"Это (ДНК - прим. ред.) представляет собой важный ориентир для понимания происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении реки Янцзы", - приводит издание "Хуаньцю шибао" слова научного сотрудника Института археологических наук Фуданьского университета Ду Паньсиня.

Как сообщает газета, на сегодняшний день информация о древних людях, проживавших на той территории, ограничена. Но благодаря найденному генетическому материалу археологи смогли установить, что первые люди в городе Уси появились минимум 6 тыс. лет назад.

По данным "Хуаньцю шибао", археологические работы начались в апреле 2022 года. За это время удалось обнаружить более 100 следов жизнедеятельности древних людей, включая две гробницы, ставшие местом сохранения человеческого ДНК.

По информации Медицинской школы Гарварда, в 2018 году группа ученых извлекла и проанализировала ДНК людей, которые жили на территории современной Юго-Восточной Азии. Возраст генетического материала составлял от 1,7 до 4,1 тыс. лет.