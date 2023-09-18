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В Китае археологи нашли ДНК человека, жившего 6 тыс. лет назад
Группа археологов на востоке Китая обнаружила ДНК древнего человека, который жил 6 тыс. лет назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Китайские археологи обнаружили ДНК древнего человека в двух гробницах в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Захоронения относятся к археологической культуре Мацзябан, которая сложилась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. По данным исследователей, возраст останков достигает 6 тыс. лет, и они могли принадлежать мужчине.
"Это (ДНК - прим. ред.) представляет собой важный ориентир для понимания происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении реки Янцзы", - приводит издание "Хуаньцю шибао" слова научного сотрудника Института археологических наук Фуданьского университета Ду Паньсиня.
Как сообщает газета, на сегодняшний день информация о древних людях, проживавших на той территории, ограничена. Но благодаря найденному генетическому материалу археологи смогли установить, что первые люди в городе Уси появились минимум 6 тыс. лет назад.
По данным "Хуаньцю шибао", археологические работы начались в апреле 2022 года. За это время удалось обнаружить более 100 следов жизнедеятельности древних людей, включая две гробницы, ставшие местом сохранения человеческого ДНК.
По информации Медицинской школы Гарварда, в 2018 году группа ученых извлекла и проанализировала ДНК людей, которые жили на территории современной Юго-Восточной Азии. Возраст генетического материала составлял от 1,7 до 4,1 тыс. лет.
Фото: pixabay.com
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