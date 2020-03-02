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В Китае число новых случаев Covid-19 оказалось самым низким за 40 дней
Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно налаживается. За сутки в 25-ти регионах не выявлено ни одного нового зараженного. Всего заболевших здесь свыше 80 тысяч, скончались около трех тысяч, 44,5 тысячи вылечились. NASA зафиксировали улучшение качества воздуха в Китае. Связывают это с остановкой предприятий.
Первые случаи заражения в Индонезии, Чехии и Шотландии
А вот за пределами КНР число инфицированных растет. О первых случаях сообщили Индонезия, Чехия, Шотландия и Доминикана. В Италии заболевших за сутки стало в полтора раза больше - их уже свыше полутора тысяч. Во Франции из-за вспышки новой пневмонии пришлось временно закрыть знаменитый Лувр и отменить Парижский полумарафон.
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