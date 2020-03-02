В Китае число новых случаев Covid-19 оказалось самым низким за 40 дней

Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно налаживается. За сутки в 25-ти регионах не выявлено ни одного нового зараженного. Всего заболевших здесь свыше 80 тысяч, скончались около трех тысяч, 44,5 тысячи вылечились. NASA зафиксировали улучшение качества воздуха в Китае. Связывают это с остановкой предприятий.



