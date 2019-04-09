В Китае девочка упала с 26-го этажа, но отделалась лишь переломом руки

В Китае ребенок упал с 26-го этажа. Невероятное видео с камер наблюдения публикуют СМИ. На кадрах видно, как девочка падает из окна многоэтажки и, пробив крышу гаража, приземляется на парковку с мотоциклами. А после... встает и уходит, как ни в чем не бывало. Сейчас ребенок в больнице, с ним все в порядке, лишь перелом руки.