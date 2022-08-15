ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Китае горный паводок смыл туристов

Появились кадры трагического происшествия на юге Китая. Горным паводком смыло группу туристов. Под удар стихии попали несколько палаточных городков и кемпингов. Число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все