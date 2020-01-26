В Китае идет разработка вакцины от коронавируса нового типа

Тем временем китайские врачи назвали симптомы, появляющиеся у инфицированных новым коронавирусом на ранней стадии болезни. Как сообщает "Синьхуа", это не сухой кашель и высокая температура. Среди первых признаков отмечается интоксикация, расстройство пищеварения, головные боли, учащенное сердцебиение и жалобы на расстройства нервной системы.