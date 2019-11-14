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В Китае испытали аппарат для посадки на поверхность Марса

Эксперимент проводился на крупнейшем в Азии полигоне в провинции Хэбэй на севере страны. При помощи специального устройства с высоты 70 метров ученые симулировали снижение со скоростью, которая соответствует гравитации Красной планеты. КНР в следующем году планирует направить свой первый автоматический аппарат к Марсу и получить образцы грунта с поверхности этой планеты.

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