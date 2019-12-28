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В Китае испытали авиалайнер будущего

Главный конкурент Boeing 737MAX и Airbus A320 neo сегодня прошел испытания в Китае. Это прототип перспективного пассажирского самолета C919. Его также называют авиалайнером будущего. Борт из семейства узкофюзеляжных пассажирских самолетов рассчитан на 190 посадочных мест. Это крупнейший лайнер, спроектированный и построенный в Китае. Нынешние испытания будут проводиться с акцентом на звукоизоляции и освещении. Уже в обозримой перспективе первые китайские авиакомпании начнут эксплуатацию C919. Цена одного самолета начинается от 50 миллионов долларов.

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