В Китае максимальные темпы распространения коронавируса за все время пандемии

Не забываем про COVID-19. По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусом на планете выросла на 8 %. По мнению некоторых экспертов, доминирующим штаммом может стать вариант "стелс-омикрон", который распространяется еще быстрее, чем прежний. Эта разновидность уже преобладает в Китае на фоне максимального роста заболеваемости за все время пандемии.



Каждый день количество больных в стране увеличивается более чем на тысячу. 15 марта Китай сообщал более чем о 5 тысячах новых случаев. В Шанхае сейчас введен режим изоляции, более 100 международных рейсов перенаправлены в другие города до 1 мая. В провинции Цзилинь введен карантин.

