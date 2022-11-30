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Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае

Органы здравоохранения Гонконга ссылаясь на информацию от коллег материкового Китая заявили о том, что в КНР был зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N1, сообщает ТАСС.

Инфекция была подтверждена у 38-летней жительницы города Цинчжоу в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе. Она контактировала с домашней птицей. Пациентка умерла в больнице.


Фото:pixabay.com

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