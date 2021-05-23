В Китае на ультрамарафоне из-за плохой погоды погиб 21 человек

В Китае горный марафон закончился трагедией. Во время забега на дистанции 100 километров на спортсменов обрушились град, дождь и шквалистый ветер. В результате чего погиб 21 человек, 8 госпитализированы. Из-за внезапного похолодания у людей резко понизилась температура тела. Несколько сотен спасателей сразу же отправились эвакуировать участников. Из 172-х человек спасти удалось лишь 151-го.