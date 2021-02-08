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В Китае начались новогодние торжества
Китайцы начали праздновать Новый год по лунному календарю. Торжества продлятся почти 2 недели. При этом формально Новый год вступит в свои права 12 февраля. Из-за пандемии традиционные китайские костюмированные парады за рубежом отменили, например, в Лондоне и Нью-Йорке. Однако в самом Китае коронавирус лишь несколько уменьшил количество путешествующих по стране. COVID ничуть не повредил пышности празднований. Главные улицы населенных пунктов пестро декорированы и красочно освещены. Начались и карнавальные шествия. И по мере приближения Нового года они будут становиться все более масштабными.
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