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В Китае началось цветение мюленбергий

Целые поля возле деревни Хэнаньчжуан стали местной достопримечательностью. Тысячи туристов приехали в город ради фотографии среди необычных растений. Розовые стебли высотой в полметра создают ощущение цветных облаков и дарят посетителям парка множество интересных вариантов для селфи.

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