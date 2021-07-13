ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Китае обрушилась гостиница

Еще одно ЧП в Китае. В популярном туристическом районе города Сучжоу обрушился отель. Из-под завалов удалось извлечь 8 человек, один из них погиб. Еще минимум 10 остаются пропавшими без вести. Причины обрушения здания пока неизвестны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все