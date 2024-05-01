В Китае обрушилась скоростная автомагистраль

ЧП на юге Китая. Там обрушилась скоростная автомагистраль, под завалами оказались 18 машин. По сообщениям местных СМИ, в результате происшествия погибли 19 человек, еще около 30 пострадали и были госпитализированы. Предварительно, участок площадью почти 200 квадратов, рухнул после сильных проливных дождей.