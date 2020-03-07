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В Китае обрушился отель: под завалами десятки человек

ЧП на востоке Китая. В провинции Фуцзянь обрушился отель. На месте происшествия вспыхнул пожар. Огонь удалось быстро ликвидировать. Сообщается, что в момент обрушения в гостинице находились около 70 человек. На данный момент из-под завалов удалось спасти 34 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина обрушения отеля пока не называется.

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