3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Китае обрушился отель: под завалами десятки человек
ЧП на востоке Китая. В провинции Фуцзянь обрушился отель. На месте происшествия вспыхнул пожар. Огонь удалось быстро ликвидировать. Сообщается, что в момент обрушения в гостинице находились около 70 человек. На данный момент из-под завалов удалось спасти 34 человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Причина обрушения отеля пока не называется.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП