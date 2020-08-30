В Китае обрушился ресторан: есть жертвы

ЧП в китайской провинции Шаньси. Там внезапно обрушился двухэтажный ресторан. На момент происшествия в заведении находилось 114 человек. Для поисковой операции прибыли сотни спасателей с собаками. Задействовали также подъемные краны и высокотехнологичные датчики обнаружения. Сообщается о гибели 29 человек, еще 28 пострадали.



