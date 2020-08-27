В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

Наивысший уровень опасности объявлен в Китае из-за очередного тайфуна. Речь идет о восьмом в этом году тропическом циклоне “Бави”. Сейчас он движется в сторону восточной китайской провинции Ляонин. Скорость ветра в центральной его части составляет около 45 метров в секунду. Этот же тайфун угрожает Корее и дальневосточным регионам России. К удару стихии готовится Хабаровск. В потенциально опасных районах местные власти принимают необходимые меры для минимизации возможного ущерба.