В Китае очевидцы сняли на видео необычную прогулку

Мужчина пришел в супермаркет с питомцами - тремя маленькими утятами. Малыши слушаются мужчину и идут прямо за ним после его команды "встаньте в строй". Зачем он привел их с собой в торговый центр, неизвестно, однако выглядит это забавно.