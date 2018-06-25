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В Китае очевидцы сняли на видео необычную прогулку

Мужчина пришел в супермаркет с питомцами - тремя маленькими утятами. Малыши слушаются мужчину и идут прямо за ним после его команды "встаньте в строй". Зачем он привел их с собой в торговый центр, неизвестно, однако выглядит это забавно.

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