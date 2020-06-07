В Китае от наводнения пострадали 440 тысяч человек

Мощные осадки обрушились и на юго-восточный Китай. В провинциях Гуанси и Цзянси от непогоды пострадали 440 тысяч человек. Большая вода смыла дома, разрушила автомагистрали и линии электропередачи. Ущерб составил 56 миллионов долларов. Сейчас в регионе сохраняется риск подтоплений.



