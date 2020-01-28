В Китае открыли первый ресторан с роботами-поварами

При помощи алгоритма роботы могут контролировать ингредиенты блюд, их вес, время приготовления и прочие необходимые параметры. На кухне заведения работают 32 робота-повара. Первый ресторан с высокотехнологичным персоналом открылся в Гуанчжоу.



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