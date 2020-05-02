В Китае открыли все достопримечательности

Первый этап снятия ограничений выдержали и некоторые страны Европы

Из-за стабильной ситуации с COVID-19

, а

, концертные залы и другие подобные учреждения вместимостью до ста человек.

сегодня разрешили короткие прогулки и занятия на открытом воздухе. В том же направлении двигается и Украина. Там уже через 9 дней постепенно начнут выходить из локдауна. Ряд ограничений с 5 мая снимет и Сингапур. В стране возобновят работу некоторые предприятия, людям разрешат заниматься физкультурой на открытых частных территориях.