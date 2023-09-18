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В Китае открылся морской научный парк площадью 400 тыс. кв. м
В Китае открылся морской научный парк. Чжухай Чимелунсегодня вне сомнения самое необычное футуристическое строение планеты. Возведение здания, которое напоминает инопланетный корабль, обошлось более чем в 1 млрд долларов. Площадь научного парка - 400 тыс. кв. м: на территории удалось поселить более 100 тыс. морских животных. Чжухай будет не только служить развлечению публики, парк станет базой для реализации исследовательских проектов.
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