В Китае открылся морской научный парк площадью 400 тыс. кв. м

В Китае открылся морской научный парк. Чжухай Чимелунсегодня вне сомнения самое необычное футуристическое строение планеты. Возведение здания, которое напоминает инопланетный корабль, обошлось более чем в 1 млрд долларов. Площадь научного парка - 400 тыс. кв. м: на территории удалось поселить более 100 тыс. морских животных. Чжухай будет не только служить развлечению публики, парк станет базой для реализации исследовательских проектов.