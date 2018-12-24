В Китае отпраздновали день зимнего солнцестояния

В самый северный город страны - Мохэ - приехали тысячи туристов, чтобы увидеть самую длинную ночь в году. Здесь она может длиться до 17 часов. Эту ночь по праву считают и самой морозной. Так, вчера было минус 30. Гостей ждали представления и красочные шоу. Обязательный элемент программы -подкидывание в воздух чашек с горячей водой, которая на морозе тут же превращается в красивый ледяной туман.

